D

urante la guerra sucia (1965-1990), la represión en Guerrero fue sistemática y generalizada. El informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero (Comverdad), que recientemente se presentó en Acapulco, da cuenta con gran minuciosidad de que las atrocidades del Ejército no fue una represión casual ni aislada. Respondió a una política de Estado que tuvo como objetivo expreso exterminar a la guerrilla, arrasar con las comunidades rurales y urbanas donde se asentaban los grupos y encontraban cobijo para su abastecimiento. El rastrilleo que aplicaron en las regiones más abruptas fue para detener, torturar y desaparecer a los hombres, mujeres y niños que encontraban en los caminos y las aldeas. Se trataba de limpiar los terrenos sembrados de rebeldía. Cortaron de tajo la precaria productividad de los campos para que los escasos alimentos que consumían las familias no llegaran al cerro para los armados. Matar de hambre formó parte del exterminio. Nadie podía trasladar alimentos fuera de la comunidad. Quien se atrevía ya no amanecía en el pueblo.

Las autoridades federales y estatales, en lugar de atender las causas de la rebelión, se supeditaron al poder militar. Dejaron en manos de generales sanguinarios la seguridad pública y permitieron que las zonas militares se transformaran en centros de tortura, de ejecuciones y desaparición de personas. El presidente de la República dejó en manos del secretario de la Defensa Nacional la estrategia para sofocar el levantamiento social y armado. Utilizaron todos los recursos económicos, ocuparon el mejor equipo militar para trasladarlo a la sierra de Guerrero. Comisionaron a fuerzas especiales entrenadas para matar y concentraron un gran número de militares de otros estados, para incursionar en los territorios donde la población vive en condiciones sumamente precarias.

Las operaciones militares antiguerrilla fueron a rajatabla: matar y desaparecer a los armados y sus redes de apoyo. Por habitar en los lugares donde operaba la guerrilla, la gente fue víctima de detenciones ilegales; padeció la tortura para que confesara dónde se encontraban los armados. Por mera sospecha, varios fueron desaparecidos y ejecutados. Guachos fue el mote que se ganaron los militares por su actitud pendenciera y cobarde. Por los destrozos que causaban. Por su rapacidad. Por detener y matar a gente inocente. Los nombres y apellidos de los dirigentes de la guerrilla fueron razones de peso para que los guachos detuvieran familias enteras. Además de torturarlos, saqueaban viviendas, los desplazaban y en varios casos, desaparecieron a los jefes de familia. Buscaron arrancar de raíz a la guerrilla; sin embargo, las familias que llevan en sus venas el ideal por el que lucharon sus esposos e hijos, mantienen la huella indeleble de su estirpe. Hoy resisten y se mantienen en sus terruños en busca de reparaciones individuales y comunitarias. A 50 años de esta abominable represión mantienen en alto la exigencia de justicia.

El informe de la Comverdad y sus tres anexos muestran la radiografía del horror, la cartografía de la violencia perpetrada por el Ejército, los testimonios de sobrevivientes y familiares que se sobrepusieron a los estragos de la guerra. Son ejemplo de pundonor y de reciedumbre ante tanta infamia e insolencia de las autoridades por los crímenes del Ejército.