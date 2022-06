C

ruzamos 100 días de guerra en Ucrania, en medio de la visible amenaza de una conflagración nuclear; 100 días de propaganda de Estados Unidos, seguida por la inmensa mayor parte de los medios de occidente, repitiendo la pueril pretensión de que leamos esa guerra haciendo como si la historia no existiera: todo empezó el 24 de febrero.

EU es el imperio económico y militar más poderoso y más tenazmente sanguinario que ha existido en la historia. Lo sabe todo el género humano. Quienes hemos tenido vidas longevas vimos su fundamento terrorífico crecer como la furia. El 6 de agosto de 1945 el planeta enmudeció con la aciaga noche renegrida que EU provocó en Hiroshima. Y el 9 de agosto provocó otra noche igual en Nagasaki, tras bombardear 67 ciudades japonesas. EU nos dijo así de qué estaba hecha su Presidencia imperial (Arthur M. Schlesinger, dixit) y de qué era capaz.

Enfrentando una feroz resistencia, EU bombardeó y roció de napalm Vietnam, durante 10 años. Para combatir el comunismo. Nadie es capaz de exagerar la manía homicida de esa presidencia y su Deep State. La interminable lista de sus incursiones militares por el mundo, matando sin agotarse nunca, ha sido registrada miles de veces, aunque fuere para no olvidarlo. Otra vez en nuestros días los políticos y los militares estadunidenses tunden sus pechos gritando guerra. Llevar al género humano a la orilla del precipicio final, bien lo vale para acumular parné sin fin como oscuro y estúpido propósito.

Mario Draghi, presidente del Consejo de Ministros de Italia, el pasado 20 de mayo presentó a Antonio Guterres (ONU), con el propósito de lograr un alto el fuego lo antes posible , un plan de paz de cuatro puntos: un alto el fuego para efectuar las evacuaciones, seguido de la neutralidad ucrania, la autonomía de los territorios en disputa y un acuerdo de paz entre la UE y Rusia que intercambie una retirada rusa por la relajación de las sanciones. Se topó con el vacío: cinco días antes, Joe Biden había firmado un proyecto de ley de 40 mil millones de dólares destinado a garantizar el suministro de armas y apoyo económico para Ucrania, que incluye un presupuesto de 6 mil millones para vehículos blindados y defensa antiaérea. Washington ya se había jactado antes de que, con sus armas, ucranios mataron a un grupo de generales rusos y hundieron su buque insignia en el mar Negro.