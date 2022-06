Tenemos la certeza de que si la jornada no hubiera estado manchado con la violencia institucional que se vivió, los resultados electorales habrían sido otros , comentó en conferencia de prensa, en la que resaltó que no reconoce, por ello, el triunfo de la candidata de la coalición de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática.

Pese a ello, Morena cada vez encuentra mayor eco en la ciudadanía de Aguascalientes y hoy tenemos la confianza de 155 mil personas , que votaron a su favor, agregó la profesora Ruvalcaba.

Anunció que dará un seguimiento permanente a la actuación de Jiménez, “a fin de impedir que prevalezcan la corrupción, los moches y la extorsión a proveedores”, como lo hizo cuando estuvo al frente del ayuntamiento de esta ciudad.

Recordó que hay una denuncia penal presentada ante la FGR por el dirigente de Morena, Mario Delgado, por el fraude con el parque fotovoltaico que mandó a construir Teresa Jiménez, cuando fue edil, ya que condenó a las autoridades municipales durante los próximos 30 años al pago de 20 mil millones de pesos, que deberán cubrir con sus participaciones federales.

El municipio ha pagado ya 600 millones de pesos en dos años a la empresa Next Energy y el parque fotovoltaico no está operando. Es un gran negocio para saquear las arcas municipales, en el que además de la ex alcaldesa está involucrado el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés .

La candidata de Morena dejó claro que va a continuar en la lucha que desde hace 24 años impulsa en la entidad, sobre todo porque estamos condenados a un gobierno de corrupción .