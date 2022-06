Advirtió que Estados Unidos actúa en función de claros intereses políticos, electorales y de dominación , mientras subrayó que no se puede hablar de las Américas sin abarcar a la totalidad de los países del hemisferio.

Lo que nuestra región reclama es cooperación, no exclusión; solidaridad, no mezquindad; respeto, no arrogancia; soberanía y libre determinación, no subordinación , añadió la declaración.

El canciller cubano, Bruno Rodríguez, tuiteó que el evento ya es un fracaso neoliberal y monroísta que aísla y desconecta a Estados Unidos de nuestra América . El mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció el mes pasado que no asistiría aunque fuera invitado.

La declaración completa del Ministerio del Exterior de Cuba en: shorturl.at/djqyB.