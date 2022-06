L

o dicho: el presidente López Obrador no asistirá a la supuesta Cumbre de las Américas (jefes de Estado y de gobierno de todo el continente), porque el gobierno estadunidense se aferró a su política excluyente, de tal suerte que todo apunta a que lejos está de ser una cumbre y menos de las Américas (que en realidad es una), sino otra reunión a modo para que los gringos y sus histéricos grupos de poder no se ofendan. Estados Unidos es el anfitrión, cierto es, pero no el dueño del encuentro.

Desde los primeros escarceos resultó más que previsible que el gobierno estadunidense ni lejanamente estaba dispuesto a romper la norma y convocar a todos los países del continente, pero en esta ocasión procedió de forma por demás vergonzante y guardó la ficha hasta el último momento para salir con el cuento de siempre. La decisión excluyente fue tomada desde el principio, por mucho que a escasas 48 horas del inicio formal de los trabajos de la cumbre el embajador en Palacio Nacional Ken Salazar fingiera demencia y asegurara que todavía no sabemos qué países asistirían.

David Brooks, corresponsal de La Jornada en Estados Unidos, los reseñó en su exacta dimensión: el anfitrión de la Cumbre de las Américas se encuentra atrapado entre América Latina y Miami, y en vísperas del inicio del encuentro programado a partir hoy (ayer) y hasta el día 10 en Los Ángeles, lo que se presentaba por el gobierno de Joe Biden como un festejo de su nueva relación con el hemisferio ahora está en riesgo de ser un posible fracaso vergonzante para un presidente en urgente necesidad de triunfos .