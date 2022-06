Albany. Los neoyorquinos menores de 21 años no podrán comprar fusiles semiautomáticos en virtud de una nueva ley que la gobernadora Kathy Hochul firmó ayer, lo que convirtió a este estado en uno de los primeros en adoptar medidas sobre el control de armas tras una serie de tiroteos masivos en el país.

Hoy es el comienzo... y no es el final , declaró Hochul. Pensamientos y oraciones no arreglarán esto, emprender acciones sólidas sí. Lo haremos en nombre de las vidas que se han perdido y por los padres que ya no podrán ver a sus hijos bajar del autobús escolar .

En otro asunto, un manifestante por el derecho al aborto se encadenó a una valla afuera de la Suprema Corte de Estados Unidos para protestar por un esperado dictamen que podría anular el histórico fallo del caso Roe v Wade de 1973 que legalizó el procedimiento en todo el país.

El hombre, que se enganchó al cuello un candado de bicicleta en forma de U de alta resistencia, gritó: ¿Anular a Roe? ¡Diablos, no! , mientras un grupo de manifestantes contra el aborto marchaba y gritaba: “protección en la concepción".

El hombre permaneció encadenado a la valla durante unos 15 minutos, hasta que las autoridades lo sacaron. Sostenía un pañuelo verde con la dirección del sitio web de un grupo de defensa de los derechos de aborto.

La definición del caso que actualmente revisa la Suprema Corte, el cual involucra restricciones al aborto respaldadas por republicanos en Misisipi, está prevista para finales de junio.

Las protestas y enfrentamientos entre manifestantes sobre el derecho al aborto han estallado en todo el país desde que se filtró el mes pasado un documento impulsado por la mayoría conservadora de la Suprema Corte sugiriendo que pasaría por alto un antecedente judicial histórico.

Un dictamen de esa magnitud permitiría a los estados prohibir el aborto, objetivo de muchos funcionarios republicanos electos y conservadores religiosos.