El ex mediocampista campeón del mundo habla del Tata con respeto porque lo considera un gran entrenador, un hombre al que le gusta jugar bien al futbol y que es respetado por todos los argentinos . Por eso, y por los buenos jugadores que tiene , dice con seguridad que la Albiceleste y el Tricolor son los favoritos para avanzar en el Grupo C por encima de Polonia y Arabia Saudita, pero primero, siempre nosotros , bromea.

Como ocurría con Diego en el 86, Messi ahora se divierte y juega con mucha más alegría , afirma desde Buenos Aires. Ganar la Copa América liberó al equipo y los resultados acompañaron. México es un rival de respeto. No va a ser fácil. Lo que ocurre ahora con (Gerardo) Martino es que pasó de jine-te a caballo. Cuando no te salen bien las cosas, te liquidan, es normal en el futbol .

En Sudáfrica 2010, el Negro formó parte del cuerpo técnico que encabezó Diego Maradona al frente de su selección. Luego de una primera fase en la que terminaron como líderes de grupo, enfrentaron en los octavos de final al Tri de Javier Aguirre (3-1), que tampoco pudo llegar al quinto partido. Todos hablan de nuestra eliminación con Alemania , rememora; sin embargo, México fue el rival que mejor nos jugó en ese Mundial .

Al ex futbolista de River Plate le preocupa una sola cosa de cara al Mundial de Qatar: el error de querer ganar los partidos antes de tiempo. Yo espero que los jugadores no piensen que somos favoritos para ganar el Mundial , comenta; “es cierto que la Copa América nos sacó un peso, pero tenemos que seguir por el mismo camino; yo hablo seguido con Leandro Paredes y le digo lo mismo que me decían a mí con Diego: ‘no le des siempre el balón a Messi’, busca mejor el momento. Eso tenemos que hacer”.