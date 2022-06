Radicada en México a partir de 2008, la artista trabaja desde hace un par de años con objetos alusivos a la relación simbiótica de éstos con el cuerpo. Como resultado de esta línea de trabajo, surgió la idea de la máquina como un objeto que se mueve y tiene una fuerza particular. Foulkes se preguntó: ¿Qué pasa si me pongo a charlar con una máquina y la observo .

El título Cómo siendo peces podemos ver el agua hace alusión a un discurso de graduación que dio el escritor neoyorquino David Foster Wallace en 2005, donde explica que precisamente las grandes preguntas de la humanidad son aquellas con las que tratamos de explicar nuestro entorno más próximo, nuestra realidad .

De 40 minutos de duración, el video se filmó en las instalaciones de la planta de composta de la Universidad Nacional Autónoma de México. A Foulkes le gusta pensarlo como una película muda (porque) apela a un mundo de la imagen que genera sensaciones y una manera de mirar la relación cuerpo/máquina que tal vez no sea la acostumbrada. Se desencadena una secuencia de acciones. Tiene una cierta dramaturgia lineal que está enmarcada en la acción .

No se trata de una relación amistosa, Foulkes más bien busca que no haya una jerarquía de, por ejemplo, quién tiene más fuerza: Tiene más que ver con dónde estás parado en el espacio en este momento. A veces uno no sabe quién es más fuerte o más frágil. No apela a esto, sino que aquí charlamos .

Cómo siendo peces podemos ver el agua, proyecto curado por Andrea Paasch, se presenta en un formato de instalación en la galería guadalajara90210 hasta el 11 de junio (calle de la Constitución 42, colonia Escandón), y se proyectará en últimas funciones el próximo jueves y sábado en el cine Tonalá, Tonalá 261, colonia Roma.