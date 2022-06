De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 7 de junio de 2022, p. 5

La Scala de Milán abrirá su temporada 2022-23 con una representación de Boris Godunov, ópera de composición rusa interpretada por artistas rusos, sin que haya planes de boicot cultural a pesar de la invasión a Ucrania.

No estoy en favor de una caza de brujas ni de la cancelación de obras rusas , dijo a la prensa Dominique Meyer, director artístico del teatro. No me escondo al leer a (el escritor ruso Alexander) Pushkin .

La elección original de la ópera se hizo hace unos años, añadió.

Escrita por Modest Mussorgsky, el bajo y la soprano rusos Ildar Abdrazakov y Anna Denisova interpretarán los papeles principales de Boris Godunov. El inicio de la nueva temporada de la Scala a principios de diciembre es uno de los momentos más destacados del calendario cultural italiano.

Inmediatamente después de la invasión a Ucrania (en febrero), el teatro milanés dijo que el director de orquesta ruso Valery Gergiev no actuaría en la Scala tras no condenar la guerra.

Gergiev es político

En respuesta a los periodistas que preguntaban cuál era la diferencia con el asunto de Gergiev, Meyer dijo que la Scala consideraba al director ruso casi como un político.