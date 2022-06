Es alarmante también la continuidad en la administración Biden del injerencismo trumpista en materia de política migratoria en México. El embajador Ken Salazar parece querer revivir los planes soterrados Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (Aspan) de la época de Bush, al proponer dotar al proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec con controles castrenses para frenar la migración de Centroamérica hacia el norte. ¿Es así como piensan atacar los causas raíz de la migración? Los migrantes de Centroamérica, en particular, son desplazados por proyectos extractivistas, agroindustriales, turísticos, despojados de sus tierras mediante la criminalización y el terror, las más de las veces con capitales estadunidenses y canadienses, cobijados bajo los tratados de libre comercio (TLC) que no se cuestionarán en la cumbre. Aunque muy bien hace la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en llamar a una revisión del TLC entre Centroamérica y EU (CAFTA) ( https://bit.ly/3PWSfZT ).

Además de los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo se debe atender el de los trabajadores del campo en Estados Unidos. Un artículo de David Bacon y Anuradha Mittal (basado en el reporte del Oakland Institute Dignity or Exploitation: What Future for Farmworker Families in the United States? (https://bit.ly/3x50Sc3) nos ofrece los siguientes datos: “Durante la administración Trump, EU deportó un promedio de 275 mil 725 personas por año, casi la misma cantidad de trabajadores –257 mil 667– traídos por los productores el año pasado para trabajar en los campos de EU” y que los trabajadores contratados con visas H2-A ahora representan una décima parte de la fuerza laboral agrícola total de EU, un aumento de más de 100 mil en sólo seis años . Esta doble política de deportar migrantes a la vez de importar trabajadores emula el programa bracero de los años 50. Dicen Bacon y Mittal mientras la administración de Biden busca deshacer el daño causado a los inmigrantes y trabajadores por las órdenes ejecutivas de Trump de cortar sus salarios, hay una decisión más importante que tomar que es rescindir el programa H2-A por ser incluso más abusivo que el antiguo programa bracero. Un sistema opaco de reclutadores y contratistas privados que atrae trabajadores, extorsionando con sobornos para obtener visas. Una vez en EU, estos trabajadores sufren robo de salarios y violaciones laborales sistemáticas (trad. propia).

En un comunicado de la Campaña por la Dignidad (https://bit.ly/3PYMxqi) se reclama que necesitamos, no sólo poner fin al programa de trabajadores temporales H-2A, sino obligar al Congreso a permitir que las personas que vienen a EU a trabajar como trabajadores agrícolas reciban visas de residencia permanente, sin estar encadenados a agricultores u otras corporaciones . Si queremos una América que emule a la Unión Europea hay que ver que ahí los trabajadores migrantes tienen bajo ley el derecho a recibir el mismo trato que los ciudadanos del país al que migran en lo que respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las ventajas sociales y fiscales. Como escribe mi colega de IPS Enedith López (https://bit.ly/3x3Melr): los trabajadores que ponen comida en nuestras mesas enfrentan pobreza, deportación y calor extremo. Estas son opciones de políticas que se pueden cambiar.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org

