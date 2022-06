Al descenso de este ciclo, la positividad se ubicó en 10.2 por ciento en el promedio nacional, mientras para la semana del 22 al 28 de mayo ya se encontraba en 26 por ciento.

Una investigación reciente sobre el nivel de protección que tienen las personas frente al coronavirus encontró que quienes tuvieron covid-19 sin estar vacunados o incluso si recibieron alguna dosis, desarrollaron anticuerpos, pero éstos disminuyen con el paso de los meses.

No obstante, esa protección es superior a la que otorgan dos dosis de las vacunas en personas que no han tenido covid-19, se advierte en el trabajo de expertos de institutos de salud y de investigación de Israel publicado en la revista científica The New England Journal of Medicine, en el que se afirma que el sistema de defensas de quienes han recibido esquemas de vacunación de dos dosis se fortalece con la inyección de refuerzo, al mismo nivel de los primeros meses posteriores al esquema inicial de inmunización. Lo mismo ocurre si se aplica una dosis única a los recuperados de covid-19.

En México, el Plan de Vacunación consiste en vacunar a las personas a partir de 12 años de edad con esquemas completos y refuerzo, independientemente de si han tenido o no covid-19.