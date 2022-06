–¿De verdad considera que no le afecta a la alianza PAN, PRI, PRD el desprestigio en que cayó Moreno?

Aguascalientes, Ags., El diputado del PAN Santiago Creel sostuvo que las revelaciones recientes sobre corrupción en que ha incurrido el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, no ponen en riesgo la Alianza Va por México, ya que el presidente priísta ha cumplido a cabalidad , ha honrado su palabra, sobre todo al votar contra la reforma eléctrica y para mí eso basta y sobra .

–Lo importante para una alianza es que se preserve su naturaleza. La naturaleza de la alianza es la palabra. Lo demás es lateral, grilla, debate circunstancial –sostuvo.

Titular de Gobernación en el sexenio de Fox, Creel insistió en que la alianza PRI, PAN y PRD demostrará que es el polo opositor para aglutinar a quienes no están de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su política. No descartó la posibilidad de convencer a MC de que regrese a la alianza.