A las ocho y media de la noche, en el salón de un hotel de esta capital, Salomón Jara se presentó a una declaración de prensa. Ahí manifestó: No es una victoria personal, es un logro colectivo, del pueblo y la culminación de una lucha histórica .

No obstante los datos oficiales, pidió a la estructura de Morena y sus aliados mantener el seguimiento del conteo de votos en las casillas. No descuidemos esa tarea. No nos confiemos. Debemos cuidar ese momento del cómputo de las actas. La elección es nuestra, del pueblo y hay que defenderla , definió.

Como reza una de sus frases de campaña, indicó que a partir de esta elección llegó la primavera oaxaqueña y sostuvo que, con su eventual triunfo, recibe un mandato muy claro: construir desde abajo un gobierno honesto, austero, eficiente y transparente. Como he dicho, será un gobierno de territorio y no de escritorio .

Ofreció una relación de respeto y colaboración con los poderes y actores políticos y económicos del estado, pero acotó que “no se basará en el contubernio, la corrupción ni la cooptación”. El festejo se realizó pasadas las 22 horas en la alameda del Centro Histórico.

En tanto, poco después de las 10 y media de la noche, el candidato priísta impuesto por Alejandro Moreno reconoció su derrota en una declaración en la sede estatal del tricolor. Alejandro Avilés expresó: Dimos una gran pelea, pero los resultados no son los esperados, son adversos. Debemos admitir cómo son las cosas .

Además del marcado abstencionismo, la elección registró incidentes como la quema de paquetería electoral. En Guichicovi ocurrió el más grave. El parte policiaco señala que hubo un enfrentamiento entre fundadores de Morena y grupos del ex alcalde Raynel Mijangos, aliado de Jara Cruz. El actual alcalde, Heberto Luis Zacarías, reportó disparos de arma de fuego y pidió que arribara la policía a la plaza principal.