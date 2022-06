E

l presidente López Obrador siguió ganando elecciones en la jornada de ayer. Hubo comicios en Aguascalientes, Hidalgo, Oaxaca, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas. Al cierre de las casillas, el presidente de Morena, Mario Delgado, declaró el triunfo en cinco estados y en uno (Aguascalientes) la moneda estaba en el aire. Su partido ya gobierna 17 entidades. Si obtiene la victoria en cinco, gobernará en 22. De los importantes por su peso en el PIB nacional sólo le faltan Jalisco y Nuevo León. Marko Cortés adelantó que el PAN y aliados ganaron Aguascalientes, Durango y Tamaulipas, sin embargo, sólo tenía seguro Aguascalientes. Va de picada.

Alito Moreno es una tragedia: ya había perdido ocho estados, ayer salió raspado en seis y el año próximo también le ganarán el estado de México y Coahuila. Por ahí lo comienzan a llamar el embalsamador –de cadáveres–.

Muy convenientemente, al INE de Lorenzo se le cayó Twitter y dejó de fluir información por varias horas. No se miden: gastan millones de pesos en viajes, comidas y asesorías, pero no tienen un buen administrador de redes. O sí lo tienen y en ese caída se esconde un probable fraude. Ya lo veremos. El fallo del INE no será el definitivo, partidos y candidatos llevarán sus casos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En resumen previo: ya ha transcurrido más de la mitad de su sexenio y Andrés Manuel sigue ganando elecciones a pesar de la campaña demoledora de medios de comunicación, de los jueces que pretenden detener sus obras, los legisladores que descarrilan sus iniciativas, las presiones del exterior y los traidores buscachambas como Porfirio Muñoz Ledo (y los que faltan).

¿Quén pompó?

Probablemente el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, debió haber seguido el proceso electoral desde una celda o en plena huida a Estados Unidos –incluso se especuló en Twitter que había cruzado la frontera–, pero la Suprema Corte de Justicia le hizo la vida amable. El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá solicitó a sus compañeros en la primera sala posponer hasta el miércoles 8 de junio la discusión sobre su desafuero. Un blindaje que no pudo haber sido gratuito. ¿O sí? Al menos le enviaron (al ministro) un cabrito a la leña, machitos incluidos.