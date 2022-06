–Sí, de la administración Peña Nieto, quiero ser muy claro en eso. En la administración del presidente Calderón no hay. Los otros créditos, por ejemplo, de las tandas o créditos a la palabra, no han sido dados a través del banco, fueron dados por medio de otra institución.

–La Comisión Nacional Bancaria y de Valores en los pasados dos años ha multado al banco, algunas ocasiones por hasta un millón de pesos. ¿Ahí qué pasa?

–Nos multan por pecados de 2017, no puede ser que todas las ineficiencias de 2018, 2017, 2016, 2015, que eran del Bansefi, se las carguen al Banco del Bienestar y no sea señalado así, pareciera que es el Banco del Bienestar, pero hay que tener claro que son de administraciones anteriores.

–¿Veremos un banco sólido al terminar el sexenio?

–El banco es sólido, no será hasta finalizar el sexenio. En estos cinco meses hemos consolidado, bajamos la morosidad de 35 por ciento, culpa de los créditos de Peña Nieto, lo bajamos a 4 por ciento y bajará a cero, ahorita estamos cercanos al promedio de la banca comercial.

–Entonces ¿cuál es el propósito de su gestión al frente del banco?

–Consolidar la expansión del banco. Hay un plan del Presidente de convertir esta institución en la columna vertebral de la política social, esto quiere decir que en el Banco del Bienestar van a confluir todos los programas sociales, vamos a hacer el medio de dispersión de todos los programas sociales, vamos a llegar a más de 30 millones de beneficiarios de programas sociales, que serán 30 millones de cuentahabientes.

–¿Esto qué quiere decir?

–Construir 2 mil 700 sucursales nuevas. Entre enero y abril, abrimos 400, en mayo otras 41.

Cuando inició la gestión teníamos 433 sucursales y al día de hoy tenemos una red de 874. Trabajamos en todo el país, traemos procesos, estamos en la contratación del personas y de equipo. Entre junio y julio vamos a abrir otras 555 sucursales, para después de julio vamos a tener una red de mil 443 sucursales, con lo cual estaremos en un nivel de los bancos más grandes de México. Para diciembre seremos el banco más grande del país.

–Cuando inició la administración una de las críticas era que no se notaba el avance del proyecto. ¿Qué pasaba y qué se ha hecho diferente?

–Parte del problema era la disponibilidad, vino la pandemia, 2020 y 2021 han sido dos años muy complicados para todos los sectores, no sólo el financiero. La disponibilidad de equipo también se limitó y parte de lo que pasó en su momento, y el programa no avanzó como se tenía previsto tiene mucho que ver con el tema de la pandemia.

–¿La meta de las 2 mil 700 sucursales sí se concretará?

–Por supuesto, antes del fin de la administración, el próximo año, esa es la idea. Si abrimos un promedio ya de cuatro o cinco sucursales al día, en dos meses abriremos 555, en 15 días abrimos 41 sucursales.

–¿Se gasta lo presupuestado?

–Muchos de estos logros tienen que ver con el Ejército, porque ellos construyen las sucursales, ellos nos apoyan con el equipamiento, nosotros ponemos el personal y operamos la sucursal, las cuales cuestan conforme al programa y en la operación cuidamos los costos, ahorramos.

En la última adjudicación del seguro patrimonial del banco, el asegurar las sucursales y el dinero nos ahorramos más de 100 millones, contratamos con una aseguradora del gobierno y eso nos permitió ahorrar.

–En ciudades predomina la banca comercial, pero ¿dónde se está expandiendo este banco?

–La ley del Banco del Bienestar nos mandata ser una banca social, esto no existía. Somos una banca que busca la rentabilidad social, no buscamos como primer objetivo la rentabilidad económica, como la banca comercial. Nosotros no tenemos socios, no tenemos accionistas, a quien darle dividendos, lo que sí busca la banca comercial y por eso exprime a los mexicanos y les cobra comisiones hasta por respirar. En nuestro caso no cobramos ni un peso de comisión a ninguno de nuestros beneficiarios.