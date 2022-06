No podíamos cerrar la temporada mejor , escribió Messi en su cuenta de Instagram tras el duelo contra los estonios. ”Ganamos la Finalissima y hoy sumamos más minutos preparándonos para el Mundial. Gracias otra vez a todos los que vinieron a la cancha y a quienes nos siguen desde la distancia. Nos vamos a descansar unos días y volvemos muy pronto. Abrazos a todos”.

Ya no sé qué más decir de Messi. Es muy difícil. Es como Rafa Nadal, ¿qué vas a decir? , dijo el técnico de la Albiceleste, Lionel Scaloni. No creo que sea sólo patrimonio de Argentina, es del mundo. Cuando no juegue más, lo vamos a extrañar .

Argentina aumentó a 33 su racha invicta y confirmó sus buenas sensaciones con miras a la Copa Mundial que se disputará en Qatar a partir del 21 de noviembre. Los argentinos se medirán contra Arabia Saudita, México y Polonia en la fase de grupos.