Lunes 6 de junio de 2022, p. 7

En mi pueblo los niños sueñan que de grandes van a ser padrotes. Juegan a que tienen viejas y les dicen a otras niñas: Pónganse a trabajar .

Vivo en la Ciudad de México y ya no tengo ninguna relación con mis papás ni mis hermanos. Tengo dos hijos, una niña de cinco años que estudia y otro de tres. No saben cuál es mi trabajo y me llevo bien con ellos. Voy a regresar a mi pueblo, mi papá tiene a mi hijo, tengo que quitárselo. Él dice que si lo hago me va a castigar, que me va a meter a la cárcel porque es robo de infantes. No es un delito, no es un robo porque él es mi hijo.

Mi mamá ya tenía dos hijos cuando se juntó con mi papá. Él abusó de la más chica cuando ella tenía sólo 13 años. Yo lo vi. Una vez llegó tomado y la violó. Mi mamá trabajó 10 años en esto, también fue víctima de mi papá. Yo era muy chamaca, no sabía qué onda. En muchas ocasiones él le pegaba muy feo, no sabía por qué lo hacía. Fui creciendo y me di cuenta de cómo eran las cosas. Nunca le tuve miedo hasta que tuve a mi niña, porque la cuidaba él.

A los 19 años comencé en este trabajo. Llegué porque mi papá me obligó, me decía que no serviría en mi pueblo, que mejor viniera a trabajar de puta a la ciudad, que iba a hacer más dinero para tener bien a mis niños. Me dijo que buscara a las más grandes de edad porque ellas llevan más años trabajando en esto, que hablara con ellas y que les pidiera chance de trabajar, aunque les diera para sus dulces. Mi papá retuvo a mis hijos. Me dijo que tenía que trabajar para solventar los gastos de ellos y me exigió una cuota semanal. Comencé a mandarle mil 700 pesos a la semana, con mucho esfuerzo juntaba esa cantidad.

No fui feliz en mi infancia porque mis hermanos y yo nunca estuvimos con mi mamá. Ella era puro trabajar. Me llevaba bien con mis hermanos, pero con mi madrastra no. Ella nos pegaba con un cinturón o nos aventaba las cosas. Mi papá era puro salir con sus amigos y cada vez que llegaba de malas nos pegaba. Me sentía mal porque sólo consentía a sus otras hijas, pero a nosotros nadie nos dio amor. Cuando mi mamá llegaba a vernos nos trataba bien, nos daba juguetes, nos llevaba a la escuela y veíamos la tele junto a ella. Sentía muy bonito, pero casi no pasaba esto porque la veíamos cada mes o dos meses.

Ahora mis papás ya no viven juntos. Él tiene a mi niño y la niña está con mi mamá. Ella también me pide dinero para mi hija y le doy. Hace poco le dejé de dar a mi papá porque a mi hijo siempre lo tenía desnutrido. Lo tiene mugroso porque lo baña sólo dos veces al mes. La última vez que fui a mi pueblo le pedí que me lo regresara, pero me dijo que no, que mejor le pusiera una sirvienta para cuidarlo. Se queja porque ya no puede hacerse cargo de él, pero me sigue pidiendo dinero.

Llevo un año en el talón. Me costó trabajo adaptarme porque algunas chavas me quitaban el dinero. Otra me empezó a cobrar piso, 200 pesos diarios. Me amenazaba con golpearme y aventarme a las demás para que también me pegaran si no le daba dinero. Yo estaba sola, me daba mucho miedo verla, incluso que se me acercara, por eso le comencé a dar. No sabía el movimiento, no sabía si era cierto todo lo que me decían. Jimena, una de mis amigas que lleva varios años trabajando en esto, me aconsejó que no le diera ni un peso. Me dijo que me iba a llevar a un lugar para que me ayudaran.