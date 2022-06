Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 5 de junio de 2022, p. 8

A raíz de la pandemia quedaron costumbres abusivas de empleadoras hacia las trabajadoras domésticas, señaló a este medio María del Carmen Cruz Martínez, secretaria general de la Confederación Latinoamericana de Trabajadoras del Hogar.

Precisó que pese al declive de casos de covid-19, todavía muchas patronas exigen protocolos excesivos de higiene que son desproporcionados en relación con los que aplica el resto de los habitantes de las casas. Entre ellos, “lavarnos constantemente las manos, cambiarnos de ropa –casi fumigarnos–, y eso es discriminatorio, como si sólo nosotras pudiéramos contagiar, por ser empleadas del hogar, y ellos no. Son abusos que han venido quedando a raíz de la pandemia”.

Otro aspecto es el “aumento de las horas y de la carga de trabajo. Si antes estábamos ocho o 10, ahora sí me quedo a dormir en esa casa. Son 12 o 14 horas porque mi empleadora hace teletrabajo y me toca atenderla a ella como asistente de oficina. Además, hay que estar atenta a los niños, cocinando y planchando, pero el salario no aumentó .

Sobre el rezago remunerativo señala: En la región ganamos 60 por ciento menos que un trabajador no calificado, por ejemplo, uno que limpia y acomoda mercancías en un supermercado. No hemos podido aminorar la brecha de salario .

En suma, tras la crisis generada por la pandemia se retrocedió en diversos derechos que se habían alcanzado luego de la adopción, en 2011, del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajo decente para las trabajadoras domésticas.