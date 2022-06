A

bigaíl tropieza en la escalera con un desconocido. Sonríe y lo saluda. No obtiene respuesta y sigue hacia el interior del banco. Después de frotarse las manos con gel desinfectante se dirige a la primera ventanilla. Le da la bienvenida una empleada que lleva prendido en la blusa un gafete con su nombre.

Elsie: –¿En qué puedo servirle?

Abigaíl: –¿Y la señorita que me atendió ayer?

Elsie: –Se fue.

Abigaíl: –¿Y como a qué horas volverá?

Elsie: –La transfirieron, junto con todo el personal de esta área, a nuestra sucursal de Toluca.

Abigaíl: –¡Qué lástima! Ella me estaba ayudando a resolver un problema.

Elsie: –Con mucho gusto ahora la atenderé yo. ¿De qué se trata?

Abigaíl: –Necesito que por favor me saque del lío que tengo con mi tarjeta.

Elsie: –¿La extravió o se la robaron?

Abigaíl: –Nada de eso. Aquí la traigo. El problema es que desde marzo no puedo pagar nada con ella: me la rechazan. Parece que está bloqueada y no sé por qué.

Elsie: –Si se fija, verá que en el reverso de su plástico viene un teléfono. Llame y dígales…

Abigaíl: –Ya lo hice, y no sabe con qué dificultades. Para empezar, los números son diminutos y no alcanzaba a verlos ni siquiera con mis lentes puestos. Cuando al fin pude leerlos y marqué, siempre encontré la línea ocupada. Insistí toda la mañana hasta que al fin me respondieron.

Elsie (ve que una compañera le pide a señas que se acerque a su escritorio): –¿Me permite un momentito? No tardo.

II

Elsie (de vuelta en su lugar): –Perdone, es que mi compañera necesitaba una clave. ¿Seguimos?

Abigaíl: –Al señor que me contestó en el centro de atención le expliqué lo mismo que acabo de decirle a usted: no puedo pagar con mi tarjeta.

Elsie: –¿Débito o crédito?

Abigaíl: –Débito. (En voz muy baja.) Dejé de usar la de crédito porque cuando se me olvidaba pagar, me perseguían con llamadas amenazantes y eso no me gustó.

Elsie: –Y el señor con quien pudo hablar, ¿qué le sugirió?

Abigaíl: –Sólo me preguntó varias veces mi nombre completo, mi número de cuenta y el de mi celular, domicilio, colonia, alcaldía, código postal, mi RFC, la fecha de mi nacimiento y qué edad tengo. Como llevo años con este banco pensé que todos esos datos ya los tenían en mi historial, o como se diga.

Elsie: –Claro que los tenemos registrados, pero se solicitan otra vez por seguridad.

Abigaíl: –Aunque sea por eso, resulta muy latoso estar contestando lo mismo, pero si no hay más remedio… Dígame: ¿qué hago para que funcione mi tarjeta?

Elsie: –A ver, permítamela. (Observa el plástico por ambos lados.) Está vigente, caduca hasta el 28, no lo entiendo. Mire, si le parece bien, me comunico al centro de atención y en cuanto me contesten le paso la llamada.