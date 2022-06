Quirina Cruz Calvo, activista incansable, cumple 100 años

D

oña Quirina ha vivido en Jamiltepec, Oaxaca, donde son conocidas desde hace décadas la furia y la barbarie de los caciques priístas, entre ellos los de la familia Iglesias. Ella supo que sus hijos tendrían que estudiar para defender sus derechos, y en ello puso su empeño. Les procuró una buena crianza y los dotó de valores que luego sostendrían en las luchas en que participaron.

Uno de sus hijos, Roberto Antonio, fundó con su hermano Avelino, los hermanos Tecla Parra y otros compañeros la Brigada Revolucionaria Emiliano Zapata, grupo que formó parte de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Roberto Antonio se unió en matrimonio con la normalista Carmen Vargas Pérez, de la familia de Lucio Cabañas. Engendraron dos hijos: Aleida y Lucio Antonio. Todos los mencionados fueron desaparecidos por el Estado mexicano y doña Quirina dedicó su vida, desde 1975, a luchar por la presentación con vida de los integrantes de su familia y del resto de las víctimas de la llamada guerra sucia.

Venturosamente, se logró recuperar a Aleida y Lucio Antonio, quienes pudieron salvar la vida y estuvieron al cuidado de la familia Gorostiola Toriz.

Manifestó entonces doña Quirina: encontrar vivos a mis nietos es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Recuerdo el día en que me llamaron por teléfono para decirme que habían encontrado a mi nieta Aleida. Lloré de emoción y me preparé para recibirla con mucha alegría y esperanza, y abrazarla y besarla me devolvió la vida. Ese fue el comienzo, luego encontraron a Lucio Antonio. Ahora ya tengo a mis dos nietos, sé que están bien y eso me consuela. Son recuerdos que siempre llevo conmigo y me dan fuerza y me hacen sentir mucho agradecimiento para todas las personas que fueron partícipes en darme este gran regalo .

Hoy cumple 100 años este portento de mujer. Doña Quirina Cruz Calvo forma parte de la pléyade de seres humanos que mantienen viva la flama de la lucha por la vigencia real de los derechos humanos en México. Han experimentado en carne propia la violencia del Estado, y lo han hecho sin claudicar ni disminuir la dimensión de su reclamo.

Foro Permanente por la Comisión de la Verdad, José Enrique González Ruiz

Reprobados

Por lo bajo en alto grado

aquel que sin prueba acusa

resulta al fin, sin excusa,

totalmente reprobado.

Benjamín Cortés V.

Elección en seis estados, imperiosa necesidad del debate

Hay elecciones en seis estados de la República, parte de nuestra vida política e institucional, pero tenemos que preguntarnos si con ello avanzamos en la transformación del país y viendo el proceso y los candidatos creo que no, por eso la necesidad de debatir sobre el rumbo de la nación.

Primero de julio de 2018, fecha histórica y de grandes expectativas con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué vendrá hacia adelante? Muchas opiniones sin elementos concretos para juzgar, pues todo estaba por verse, pero ahora ya pasaron tres años y medio y es importante, desde la izquierda, participar con nuestro punto de vista y contribuir a construir una propuesta de verdadera transformación que permita avanzar y evitar el estancamiento o el retroceso.