Al ex encargado de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se le atribuye un mensaje publicado en La Nación e Infobae. Foto Afp

El mensaje en off atribuido al ministerio de la producción aseguraba que la lapicera deben usarla los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint .

El mensaje en off era una respuesta a una frase dicha por Fernández de Kirchner en un acto con el presidente. Ella pidió al mandatario que usara la lapicera hacia aquellos que tienen que darle cosas al país .

Fernández de Kirchner reprodujo un comunicado de funcionarios de Integración de Energía Argentina que acusaron al ministerio que encabeza Kulfas de armar operaciones de prensa contra ella. Resulta muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del FdT. Sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando a periodistas , dijo la vicepresidenta.

Tanto el mandatario como la vicepresidenta sinceraron las diferencias en sus posturas, pero éstas no han significado una ruptura dentro del gobierno que la oposición, ahora muy fragmentada, esperaba, al tiempo que se preparan las candidaturas para las elecciones generales de 2023.

El comunicado de Integración de Energía Argentina señaló que a la categoría de funcionarios que no funcionan, planteada en 2020 por la vicepresidenta, ahora se le agrega la de funcionarios del off, que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas contra Cristina Fernández.

El mensaje atribuido a funcionarios de Kulfas fue publicado por los medios opositores La Nación e Infobae.

Usar la lapicera significa pedir la renuncia de los que no cumplen sus obligaciones, sobre todo ahora que la oposición eligió el camino de la obstaculización de todos los proyectos oficiales, con la participación de los poderes financiero, económico y judicial.

El presidente compartió ayer en Twitter la respuesta que dio Energía Argentina a una publicación fundada en un supuesto off salido de funcionarios del gobierno. Confío en la integridad moral y en la idoneidad de quienes llevan adelante la licitación del Gasoducto Nestor Kirchner .