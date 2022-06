Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Domingo 5 de junio de 2022, p. a10

Mientras la selección mexicana se acerca al Mundial de Qatar, crece también el descontento de una afición impaciente. El técnico Gerardo Martino reconoce que su equipo no entusiasma ni convence, sobre todo después del 0-3 ante Uruguay en su segundo partido amistoso por Estados Unidos; pero, a pesar de las críticas, el argentino sentencia que aquellos que piden su renuncia tendrán que esperar.

“Las críticas están instaladas de esa manera. Que si va a renunciar o no el entrenador, que si hay que traer a otro… Existe un juego mediático que nosotros no podemos salir a discutir”, asegura a pocas horas de enfrentar a Ecuador en el Soldier Field de Chicago. Cambiar es lo más sencillo, el análisis es la parte difícil. Yo prefiero no contestar algo que ni siquiera está en consideración. El resultado lo único que modifica es lo que recibimos de afuera; adentro tenemos claro hacia dónde vamos .

El parámetro para este Tri que no carbura son los primeros 45 minutos del partido contra Nigeria, rival al que terminó venciendo 2-1 en su primer compromiso de preparación. Lo demás, argumenta el Tata, es una demostración de todo lo malo que les podía pasar ante un rival de jerarquía como la Celeste. Todo lo que suceda de acá a la Copa del Mundo es un periodo de aprendizaje. Las derrotas las asumimos con autocrítica, nunca hemos esquivado las responsabilidades.

Ecuador, que venció a Nigeria (1-0) y es comandada por Gustavo Alfaro, enfrenta al equipo de Martino con un contingente de elementos que se desempeñan en clubes de la Liga Mx: Félix Torres (Santos), Romario Ibarra (Pachuca) y Ángel Mena (León), además de los atacantes Michael Estrada y Enner Valencia que también pasaron por el balompié nacional. Aunque el contexto es diferente en la Tricolor, Alfaro pide respeto por su rival.