Alondra Flores Soto

Periódico La Jornada

Domingo 5 de junio de 2022, p. 5

El tiempo se rompió durante la pandemia. Con esta idea, la artista Betsabeé Romero (Ciudad de México, 1963) empleó parabrisas estrellados como metáfora de cómo nuestras ventanas hacia el mundo no nos permiten ver a futuro. Es una sensación que tuvimos; vivimos distanciados, no teníamos una visión del horizonte más que el día a día , afirmó con motivo de la exposición Cuando el tiempo se rompió, en el Museo de la Ciudad de México.

Estos paraísos rotos son el punto de partida después de la pandemia. Me hicieron pensar que tenemos que detenernos y reconciliarnos con la naturaleza desde el accidente, no negarlo, partiendo de lo fragmentado, esas líneas que nos unen y nos hacen humanos.

La exposición individual se conforma por 28 obras, entre instalaciones y piezas separadas, nunca expuestas en la capital del país, con temáticas frecuentes en la trayectoria de la creadora mexicana durante dos décadas, como la migración y la iconografía indígena, que se suman a su reciente interpretación de la crisis sanitaria.

Temas que no dejan de existir; en lugar de que la política y la economía las solucione, se han ido complicando , declaró en conferencia de prensa, antes de la inauguración de la muestra individual hace unos días. He trabajado los temas hace más de 20 años, porque creo que el arte tiene esa misión: no de lo inmediato ni la noticia de ayer .