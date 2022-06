E

l reino de España celebra 40 años de adhesión al Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Pedro Sánchez reclama la sede de la Cumbre los días 29 y 30 de junio como reconocimiento a su fidelidad. Su propuesta, realizada en Davos, es ampliar la presencia de la OTAN hacia el Sahel en el flanco sur. Son 5 mil 400 kilómetros que van desde el océano atlántico hasta el mar rojo. Diez países cruzan la franja. José Manuel Albares, su ministro de Exteriores, expresó que al ser países muy pobres, donde la gobernabilidad se ha debilitado , el problema de la inmigración ilegal debe unir las políticas de seguridad de la OTAN en defensa de los valores de Occidente. En otras palabras, trasformar la OTAN en el gendarme del mundo, bajo la batuta de Estados Unidos.

Hagamos memoria. La entrada de España en la maquinaria de guerra de la OTAN estuvo precedida por la renuncia del entonces presidente de gobierno, Adolfo Suárez. Su posición contraria al ingreso a la Alianza generó el movimiento en busca de su dimisión. El rey Juan Carlos I, las fuerzas armadas, y una gran parte de los partidos políticos, conspiraron para su caída. España debía cambiar el rumbo de su política exterior, aban-donar la neutralidad activa e ingresar a la OTAN. Estados Unidos presionaba. En este contexto, se barajó la formación de un gobierno de concen-tración, bajo el mando del general Alfonso Armada, integrado por destacados miembros del PSOE, UCD, Alianza Popular y algún renegado del Partido Comunista. Todo con el beneplácito de la Corona. Fue en parte la estrategia del golpe del 23-F. Eliminado Adolfo Suárez, es nombrado presidente de gobierno el nacionalcatólico, atlantista de pro, Leopoldo Calvo Sotelo, quien no tardó en sellar la solicitud de ingreso a la OTAN. El 30 de mayo de 1982, el encargado de negocios de la embajada de España en Washington, Alfonso Álvarez de Toledo, entregó al secretario de Estado adjunto de Ronald Reagan, Walter Stoessell, el documento de adhesión. En el acto, Álvarez de Toledo enfatizó: “España lleva años colaborando en la defensa de Occidente (….) pero queríamos hacerlo como miembro de pleno derecho de la OTAN”.