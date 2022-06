Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. 11

El gobierno federal se quedó sin tiempo para aplicar de forma adecuada nuevos planes y programas de estudio para educación básica, pues se repitió la misma historia del sexenio peñista, que en el último año de su gobierno, inició la aplicación de un modelo por aprendizajes claves, que sigue vigente sólo en primero y segundo de primaria, mientras de tercero a sexto grado seguimos con los planes y programas de 2011 .

En entrevista con La Jornada, Francisco Bravo, director de primaria y docente con más de 35 años de servicio, consideró que en esta administración federal, la educación fue el rubro más olvidado. Ha sido un sexenio perdido, cuando se tuvo la oportunidad de construir las bases para un modelo educativo profundamente diferente al que tenemos .

Enrique Enríquez Ibarra, profesor con más de 30 años de servicio y director de primaria, destacó que prueba del abandono en que se ha dejado el sistema educativo, “es que se anuncia un ciclo de capacitación de un nuevo modelo curricular que no conocemos, no se ha discutido en las comunidades escolares, y del cual no se conoce ni su malla curricular.