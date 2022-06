▲ Lorenzo Córdova, acompañado por Dania Ravel, expresa: no hay cabida para fraude. Foto Cuartoscuro

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. 7

Al pedir a los contendientes en los comicios del domingo no proclamar victorias anticipadas , el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, instó a los actores políticos a no manchar la jornada cívica con actitudes antidemocráticas. Al mismo tiempo, sostuvo que en México ya no hay cabida para el fraude.

Aunque en promedio se habían entregado ayer 94.69 por ciento de los paquetes electorales en las seis entidades del país con elecciones locales, al corte matutino, Oaxaca registraba diversas áreas de atención que podrían derivar en no alcanzar la totalidad de casillas instaladas programadas debido a problemas no relacionados con la organización electoral, sino de otro tipo.

Edmundo Jacobo, secretario ejecutivo del INE, puntualizó ante la prensa: Hidalgo tiene 99.07 por ciento de los paquetes ya en poder de las autoridades electorales; Aguascalientes, 96.84; Durango, 87.54; Oaxaca, 91.85; Quintana Roo, 91.82, y Tamaulipas, 98.85 por ciento.

En cuanto a Oaxaca precisó que hay daños en zonas focalizadas por el paso del huracán Agatha y quizás ahí no pudieran entregarse algunos cuantos paquetes del material electoral porque la población exige atención prioritaria a los afectados por el fenómeno natural.

Bloqueos carreteros

Advirtió que hay otro tipo de problemas en la entidad, de tipo social, como bloqueos carreteros, que no tienen que ver con el proceso electoral, como ocurre en la zona de San Juan Mazatlán Mixe . Ahí estaba en riesgo la entrega de 100 paquetes y ahora sólo resta entregar 17.

Los funcionarios electorales dieron conferencia de prensa para ofrecer un corte informativo de las condiciones para la contienda en las seis entidades a la que están convocados 11.7 millones de ciudadanos; 147 mil personas serán funcionarios, en conjunto, en las 21 mil casillas a instalar.

El domingo, alrededor de las 10 de la noche, habrá información de las tendencias con base en resultados de los conteos rápidos, cuya muestra aleatoria fue tomada ayer en un acto público. Los conteos fueron preparados por el INE pero las tendencias serán emitidas por los institutos electorales estatales.