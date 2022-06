Arn, Afp y Sputnik

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. 19

Montevideo. El gobierno de Bolivia reiteró ayer que el presidente, Luis Arce, no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se iniciará el próximo lunes en Los Ángeles, California, tras recibir la invitación del presidente estadunidense, Joe Biden, si todos los gobiernos del continente no son invitados a la reunión que tendrá lugar en Los Ángeles de 6 al 10 de junio.

La viceministra de Comunicación boliviana, Gabriela Alcón, confirmó que La Paz recibió la invitación al encuentro, pero Arce mantiene su postura de no asistir mientras haya gobiernos latinoamericanos excluidos, aunque la cancillería evalúa la posibilidad de enviar a una comitiva en representación.

La semana pasada, Estados Unidos confirmó que no invitará a Venezuela y Nicaragua, por no considerar legítimos a sus gobiernos. En cuanto a Cuba, el coordinador de la cumbre, Kevin O’Reilly, dijo que no se han enviado invitaciones.

El mes pasado, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, anticipó que no participará en la reunión, aun si Estados Unidos lo invita.

Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Honduras, Xiomara Castro, y varios mandatarios de la Comunidad del Caribe condicionaron su asistencia a que se invite a todos los países de América. Los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández, y Chile, Gabriel Boric, confirmaron su asistencia, pero adelantaron que en el foro protestarán por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua.