Juan Carlos G. Partida Javier Santos y Claudio Bañuelos

Corresponsales

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. 22

El comisario de la policía de Ameca, Jalisco, Severo Flores Mendoza, fue separado del cargo por el alcalde Juan Valentín Serrano Jiménez, horas después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo incluyó en un grupo de seis personas sancionadas con el bloqueo de sus bienes e intereses en ese país por presuntamente apoyar o realizar acciones en favor del cártel Jalisco Nueva Generación.

Al respecto, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez dijo que está en proceso un análisis sobre la influencia que tenía el ex mando, quien era coordinador de las policías municipales en la región Valles, que abarca 14 municipios; aunque reconoció que no hay una carpeta de investi-gación en su contra ni por la fiscalía del estado ni por el gobierno federal .

Había una gran cantidad de policías infiltradas, estamos en un proceso de depuración que no para. En cuanto hay una información como la que está dando el gobierno de Estados Unidos, se tiene que actuar con velocidad. Me parece que es una decisión correcta la del alcalde , expresó Alfaro.

Asimismo, no descartó que pudiera darse una intervención policial en Ameca; pero coincidió con Serrano Jiménez, en que “hay una bajísima incidencia delictiva, (porque) no existen problemas de seguridad pública en ese municipio. En un video emitido la noche del jueves, el alcalde emecista informó de la separación del cargo del jefe policíaco, a fin de que los señalamientos se esclarezcan y no se vea comprometida la seguridad de Ameca por esa situación.