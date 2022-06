Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 4 de junio de 2022, p. 6

Cantante, compositora, productora y convencida diyéi la australiana Brux ofrece una sesión de sintetizadores, samples, luces de estrobo imaginarias y reminiscencias del acid house mezcladas con pinceladas de hip hop en su disco Take.

El proyecto de Brux inició en 2018, en el transcurso, además de su propio trabajo ha producido a otras artistas como a Kimbra quien hace electro-pop. “Para mí fue sorpresivo abordar la faceta de productora pero no he dejado de hacer mi propia música, ahora mismo estoy en el lanzamiento de Take. Lo empecé en 2020 y en letras y sonido se nota mucha energía, pero también se perciben ciertos conflictos y hay una razón: esta producción surgió en pandemia y la viví tanto en Australia como en Nueva York. Igual, por eso, suena que hay mucho estrés alrededor de él”, dice la cantautora.

En enero de 2021, la artista se muda de Sidney a Brooklyn, cambio de residencia que significó conocer gente, músicos, productores que enriquecieron el contenido sonoro y letrístico de Take que contiene cuatro cortes: Push, Covet, Step Down y Take canción que cuenta con la colaboración de Kimbra. Respecto a estas canciones, señala: “Una canción que me gusta mucho es Take porque habla sobre el empoderamiento que tuve para hacer el disco; aunque también fue divertido crear personajes y hacer algunas letras en este disco y, al final, lo gocé mucho porque hay una parte muy electro y otra de hip hop. Push es la canción más de club, más para bailar, está hecha en el house tecno, sonido que yo, como diyéi, lo puedo incluir en mi repertorio. Por eso hice especial énfasis en que ésta última entrara en este disco; las dos canciones anteriores tienen la misma energía, están hechas para reflejar la fuerza y la intensidad del pop electrónico.”