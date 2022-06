Inversión por 3 mil mdd

Añadió que había anomalías en el sector energético de las que responsabilizó a gobiernos pasados. En algunos casos entregaron permisos en donde no se puede producir más energía porque no hay líneas de transmisión, en otros construyeron plantas sin permiso, en varios más no tenían terminales para almacenar combustible y hacían trasvases, los que, se demostró, facilitaba el contrabando .

Al pedir que se dé un informe detallado de las inversiones que se acordaron con los empresarios estadunidenses, mencionó que tan sólo con una de ellas, New Fortress Energy, se habló de una inversión de 3 mil millones de dólares.

El mandatario recordó que esta semana tuvo una conversación telefónica con el enviado especial de Estados Unidos para el cambio climático, John Kerry, con quien acordó participar de manera virtual el 17 de junio en el Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático.