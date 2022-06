Este es el poema The Undersong, de Emerson:

To the open air it sings

sweet the genesis of things,

of tendency through endless ages,

of star-dust and star-pilgrimages,

of rounded worlds, of space and

time,

of the old flood’s subsiding slime,

of chemic matter, force and form,

of poles and powers, cold, wet and warm

the rushing metamorhosis

dissolving all that fixture is,

melt things that be to things that seem,

and solid nature to a dream.

Un sueño, la dulce génesis de las cosas a través de las eras interminables de polvo de estrellas y peregrinajes, de mundos redondos de tiempo y de espacio, de materia química, fuerza y forma, pértigas de poder, frío, húmedo y tibio en la rápida metamorfosis que disuelve todo lo impermanente, acrisola todo lo aparente en la naturaleza sólida de un sueño.

El disco Undersong comienza con una de esas obras nacidas de un sueño: Les Barricades mistérieuses, de François Couperin, título que nos lleva en automático al libro de Pascal Quignard titulado a su vez Las solidaridades misteriosas. Una melodía de encantamiento que se repite como se repiten los sueños bonitos cada noche.

La siguiente pieza es el célebre Arabesque de Robert Schumann, también dotado de misterio, y le sigue Mad Rush, de Philip Glass. Y como no existen las casualidades, sino las causalidades, ese título está inmerso en los versos de Emerson (the rushing metamorphosis) y esa obra la escribió don Felipe Vidrio para el Dalai Lama, en una de sus visitas a Nueva York, donde vive el compositor budista Philip Glass.

Simone Dinnerstein es amiga cercana de Glass, su vecino en Brooklyn, y para ella escribió su Tercer Concierto para piano y orquesta. De hecho, el disco anterior de Simone Dinnerstein, de hermoso título: A character of quiet (Una cualidad de lo callado) intercala partituras de Philip Glass con obras de Franz Schubert.

Luego de la fascinante obra de Glass, el disco Undersong continúa con una pieza juguetona: Le Tic Toc Choc ou les maillotins (18e Ordre), de las Pieces de clavecina, Livre Troisiéme, un juguetito de Couperin y ese espíritu animado continúa en tono reflexivo en el siguiente track, en lo sublime: la tercera de las seis Gnossienes de Satie, para abrir paso a una obra magna: Kreisleriana, uno de los grandes referentes de toda la literatura pianística en la historia, de Robert Schumann.

El encuentro de la música con la literatura es evidente en toda la discografía de Simone Dinnerstein. La Kreisleriana de Schumann, que ocupa los siguientes 30 minutos del disco Undersong, toma como punto de partida un texto de un gran compositor y también escritor: Ernst Theodor Amadeus Hoffman (1776-1822): Kapellmeister Johannes Kreisler, genio musical que cae en la locura.

Además de su condición monumental, esa partitura contiene más que rasgos autobiográficos, la naturaleza humana de Robert Schumann, quien en la vida real perdió también la razón y murió en un asilo, enamorado del amor de su vida: la extraordinaria pianista y compositora Clara Wieck (a quien la historia oficial de la música, tan patriarcal ella, insiste en llamar Clara Schumann), a quien alguna vez escribió en una carta: “Toca mi Kreisleriana a menudo. En algunos momentos hay ciertamente un amor salvaje, y tu vida y la mía, y cómo eres tú”.

Salvaje. Es en efecto música salvaje, de altísima intensidad emocional, agitación, euforia y calma súbita.

A Simone Dinnerstein le gustan los retos. Su grabación de esa obra que es piedra filosofal, queda ya registrada como nuevo referente discográfico, junto a otras joyas que ha grabado y que aquí recomendamos con fruición, en especial sus grabaciones de Bach, además de las ya mencionadas Variaciones Goldberg, el disco hermosamente titulado Something Almost Being Said (Algo casi dicho), donde reúne la poesía sonora de Franz Schubert con la belleza de la divinidad: la música de Johann Sebastian Bach.

Parafraseando a Simone Dinnerstein: Esta es una música para perdernos. Y encontrarnos.