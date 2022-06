n la mayoría de las iglesias de Aguascalientes existe el compromiso de adorar al Santísimo, representado en una hostia de gran tamaño colocada dentro de una custodia metálica en el centro del altar. La costumbre indica que no debe dejarse solo ni un instante durante las 24 horas del día los 365 días del año, para ello los feligreses construyen una enorme red para rezarle y cuidarlo. Para garantizarlo, hay una persona responsable de recordar el compromiso adquirido y, en caso de que alguien no pueda asistir, tiene suplentes. La misión es no fallarle al Santísimo.

El gobierno del ingeniero Carlos Lozano obtuvo reconocimiento nacional. En varios indicadores fue el primer gobierno estatal en instalar el mando único de policía, creó el Centro de Justicia para las Mujeres y, de acuerdo con el Inegi, obtuvo el primer lugar en la percepción de confianza en las autoridades de seguridad pública; pero, tuvo que entregar la gubernatura a Martín Orozco, actual gobernador, quien derrotó a la priísta Lorena Martínez por una diferencia menor a tres puntos.

La historia de gobernadores exitosos y perdedores en el proceso de sucesión ha sido una constante en la entidad. En 2016 perdió Lorena Martínez; hay muchas razones para explicar su derrota; una de ellas es el permanente roce que tuvo con el gobernador durante su gestión como presidenta municipal, además de chocar con los principios que profesa la Iglesia y el desorden existente entre ella como candidata a gobernadora y el candidato a presidente municipal. No sé cuál fue la razón de mayor peso, el resultado fue el mismo: pese al buen gobierno no hubo alternancia.

Hoy las cosas no son muy diferentes. La candidata del Frente Opositor Teresa Jiménez, ex presidenta municipal de la capital, no tuvo ni tiene una buena relación con Martín Orozco; no es su candidata y no la apoya. Se comenta que el gobernador tiene acuerdo con Morena para cerrarle el paso, por lo que definieron una estrategia de lanzar como candidata de unidad del PVEM y PT a la senadora panista Martha Márquez, colaboradora cercanísima del gobernador, con la finalidad de arrebatarle votos al PAN; aunque todo parece indicar que la estrategia no fue la mejor, a pesar de que esta semana la candidata del PVEM y PT se bajó de la contienda para apoyar a Nora Rubalcaba, candidata de Morena, los números no le están alcanzando.

En Aguascalientes todo puede pasar. Me comentan que los hoteles de la ciudad están llenos como si fuera la Feria de San Marcos, la diferencia es que las habitaciones están ocupadas por los ejércitos del PAN y Morena que se ­disputan con todo uno de los bastiones del blanquiazul en el Bajío. La lucha será cuerpo a cuerpo y sin reglas, se esperan golpes bajos, descontones y navajazos.

* Analista político