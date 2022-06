Entrevistado al salir de Palacio Nacional, el responsable de la política interior reconoció mantener una relación fluida con el senador del Partido Verde Manuel Velasco, con quien sostiene conversaciones sobre diversos temas. Manuel es mi amigo, es una persona a la que yo estimo. Me tocó ser senador cuando él era gobernador de Chiapas, por esa vecindad manteníamos comunicación y la mantenemos hasta la fecha .

Ante las acusaciones del dirigente del PRI, Alejando Moreno, de haber orquestado una campaña de presiones en su contra por no votar a favor de la reforma energética, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, negó que en este gobierno se acuda a estas prácticas. Es un asunto de los que se autograban. Estamos al margen de todo eso. ¿Cree que con este tono de voz yo voy a amenazar a alguien? No, nosotros actuamos de distinta manera. Todo esto lo sufrimos y lo vivimos cuando estábamos en la oposición y formábamos parte del movimiento .

–¿No es una forma de presionar al PRI de esta manera?

–Yo nunca le pediría a un amigo que transmitiera un mensaje de esta categoría, porque nosotros no creemos en esos métodos.

López dijo haber tenido encuentros con algunos priístas, como el coordinador de la bancada en San Lázaro, Rubén Moreira, pero rechazó cualquier trato similar al que denunció Moreno.

Señaló que como responsable de la política interior son parte de sus tareas los vínculos con dirigentes de partidos políticos: he platicado no una, sino muchas veces con el dirigente nacional del PRI telefónicamente, y en persona solamente una vez con Marko Cortés (PAN), también lo he hecho con Jesús Zambrano (PRD) .

–¿En buenos términos?

–Sí.

–¿Por qué esta grabación?

–Ah, yo no sé.