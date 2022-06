Chihuahua, Chih., El ex gobernador priísta César Duarte Jáquez (2010-16) ingresó la tarde de ayer a la prisión estatal de San Guillermo, en esta ciudad, tras su extradición a México y personal de la Agencia Estatal de Investigación acudió a la capital del país para ejecutar un mandamiento judicial relativo a la causa penal del juez de control del Poder Judicial de Chihuahua.

El martes, los abogados de Duarte en Estados Unidos desistieron de impugnar la extradición ante autoridades en Atlanta, Georgia, después de que la corte del distrito sur de Florida publicó una resolución del juez José E. Martínez, con la que rechazó otorgar a la defensa del ex gobernador el recurso habeas corpus, por supuestas violaciones al debido proceso de su cliente, tras lo cual fue posible su entrega al gobierno de México. Mientras, la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, acusada el año pasado porque recibió supuestos sobornos de la nómina secreta de Duarte, comentó en un video que coadyuvará con la Fiscalía General de la República, si atrae la causa penal.

Dijo que su gobierno está abierto a la colaboración y su objetivo no es la persecución del ex mandatario; pero tampoco habrá perdón ni olvido para los ex gobernadores , y que espera se haga justicia.

Duarte deberá someterse a exámenes médicos debido a una hernia inguinal, de lo contrario se pone en riesgo su vida, informó su abogado Juan Carlos Mendoza Luján.