Imagínense, un funcionario bajándose de un carro último modelo en una colonia popular o que en un alto se para y va un camión urbano, lleno, con la gente parada y él es servidor público. ¿Qué no da pena? ¿Qué no se puede ser austero? ¿Qué no el poder es humildad? Pero si andan con esas ínfulas de superioridad y de fantochería y quieren comer en restaurantes caros y tomar vinos de importación, y vivir muy por encima de como vive la gente, pues que no opten por el servicio público , subrayó.

–¿Está adelantando un recorte al gasto público? –se le preguntó.

–Lo estoy analizando, todavía no se ha definido, no lo básico, lo que tiene que ver con la justicia no tiene límite, es para darle más a la gente. Si hacemos todavía una revisión sobre los gastos excesivos.

Sobre la decisión del máximo tribunal en torno al presupuesto del INE, indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados atender el tema y argumentar sus definiciones en la aprobación del PEF, cuya facultad, subrayó, es exclusiva de ese órgano legislativo de acuerdo con la Constitución.