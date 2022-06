Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Viernes 3 de junio de 2022, p. 3

Nosotros no tenemos enemigos. No es mi enemigo el ex presidente Peña Nieto, ni Calderón, ni Fox, ni Zedillo, ni Salinas. Somos adversarios, pero no los considero mis enemigos , sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tras describir los desatinos de cada uno en el ejercicio del poder marcó distancias: Que yo les tenga odio, no. Si me encontrara a Calderón, a Salinas, a lo mejor lo saludaría. A lo mejor. No lo haría por cuestiones políticas, porque me afectaría políticamente .

–Saludó usted a la mamá de El Chapo...

–Ah, sí, cómo no. Es distinto completamente, es muy distinto; o sea, un familiar de un delincuente, si no está enjuiciada y si es una señora mayor, una madre, merece todo el respeto –argumentó.

De buen talante, repasó sus diferencias remarcando que se trataba de desavenencias políticas, nada personal. Se dio tiempo de ironizar con el último tuit de Vicente Fox: ‘Esto es lo que pasa por hacer las cosas con las patas. Marranadas, puras marranadas. Tren Maya, juez federal ordena suspensión definitiva de obras en tramo.’ Es característico de Fox, lo describe muy bien”, dijo sonriente. No ha cambiado, no sé si genio, pero figura sí, hasta la sepultura .