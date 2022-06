E

mpezaba la campaña presidencial de Salinas de Gortari (primeros meses de 1988) cuando fui reclutado a la sede, Bogotá, del Proyecto Regional para la Superación de la Pobreza en América Latina (RLA/86/004) del PNUD. Ello involucró un traslado familiar complejo en varias etapas que incluyó traslado de menaje de casa por barco. Fueron años de viajar por muchos países de AL y el Caribe y aprender de ellos. Eran los años de la crisis de la deuda y del surgimiento del neoliberalismo a nivel mundial. El RLA/86/004 fue una iniciativa contrahegemónica que intentó movilizar fuerzas opuestas a los programas de estabilización y cambio estructural puestos en marcha en casi todo el mundo por el Banco Mundial y el FMI. Cuando llegué a la sede (marzo de 1988) ya estaban en marcha los preparativos de la 1ª Conferencia Regional sobre la Pobreza en AL y el Caribe, que se llevó a cabo en agosto de 1988 en Cartagena de Indias, Colombia. El Proyecto preparó el documento técnico para la discusión, denominado Bases para una estrategia y un programa de acción regional (68 pp.). Esta conferencia resultó de una iniciativa del entonces presidente de Colombia, Virgilio Barco, presentada en 1986 ante la Asamblea General de la ONU y ante la OEA. En una reunión del Grupo de Río celebrada en Bogotá, decidieron convocar a dicha conferencia. El RLA/86/004 asumió la secretaría técnica de la misma. La presentación del documento de la conferencia señala:

“El presente documento no pretende, ni puede, ser más que una contribución a la búsqueda de caminos para llegar más pronto a un objetivo tan formidable y tan ambicioso como la superación de la pobreza en sus expresiones más generalizadas y severas… No aspira a ser un recetario de acciones, ni tampoco una guía de políticas dirigidas a superar todos los problemas coyunturales de la región. El principal objetivo del documento es definir una estrategia de desarrollo apropiada para la superación de la pobreza que, por tanto, siente las bases para un Programa de Acción Regional que persiga este objetivo. El documento verifica no sólo la incidencia y la gravedad de la pobreza en ALC, sino también la insuficiencia de las estrategias convencionales de desarrollo, cuando no la directa responsabilidad de éstas como generadoras de pobreza. A partir de esta conclusión, se sugiere un repertorio amplio y diversificado de orientaciones estratégicas, tan ambiciosas como el propio objetivo que persiguen. Por encima de credos religiosos y de ideologías políticas, hoy se reconoce que el Estado está en la obligación de asegurar la satisfacción de las principales necesidades de sus integrantes, sin excepción de persona alguna. Aunque diferentes posiciones axiológicas, y diferentes situaciones de clase resultan en distintas identificaciones de necesidades, y aunque cada necesidad puede ser atendida por medios o satisfactores diversos, el concepto aquí adoptado de pobreza se expresa por la ausencia de satisfactores apropiados para cubrir un mínimo de ciertas necesidades llamadas básicas.”