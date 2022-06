U

n estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que 15 de cada 100 ciudadanos pagaron una mordida el año pasado. ¿Eres de los que pagaron una mordida, o te exigieron su pago? Este es el tema del sondeo de esta semana. Los resultados aparecen en la gráfica.

Metodología

El sondeo fue distribuido por redes sociales. Participaron 551 personas; en Twitter, 135; en El Foro México, 356, y en Facebook, 51. Usamos la app SurveyMonkey. Pueden participar todos, cualquiera que sea su ideología, no sólo los lectores de La Jornada o de la sección Dinero.

Twitter

En dos ocasiones al estar circulando en el estado de México me detuvo la policía de tránsito y después de todo un rollo y performance con poca sutileza me insinuaron la posibilidad de dar mordida para poder librar la multa, corralón, etc. Al pedir ver el reglamento y leer lo que decían había infringido y mostrar que no estaba dispuesto a dar dinero, en una ocasión me dieron la razón y en la otra se molestaron y se retiraron sin soborno y sin levantarme infracción.

@Aflitz / Estado de México

El uso de dar mordidas para solventar algún trámite administrativo de cualquier gobierno debe desaparecer del ideario nuestro, pues sólo así podremos aspirar a mejorarnos como sociedad.

@Ferconsciente / Querétaro

En todas las carreteras federales especialmente a la salida de Zacatecas hacia San Luis kilómetro 110, entre 7 a 12 del día, opera un retén permanente pidiendo mordidas, su modo de vivir con todo descaro. Corrupción a todo lo que da.

@Frivera / Zacatecas

En Jalisco, el municipio de Guadalajara es bien corrupto, si quieres abrir tu negocio o mantenerlo abierto debes dar mordidas. Es un hecho que pasa en el resto de la zona metropolitana. Así es el Jalisco de Alfaro.