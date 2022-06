E

l ex gobernador de Chihuahua César Duarte Jáquez llegó ayer a la Ciudad de México, extraditado desde Estados Unidos, para enfrentar cargos por peculado y asociación delictuosa ante un juez del fuero común con sede en dicha entidad. Desde 2019 existe una orden de aprehensión contra Duarte para que responda por la transferencia ilícita de más de 96 millones de pesos realizada entre 2011 y 2015 (cuando se encontraba al frente del gobierno estatal) a empresas de las cuales era accionista, y en julio de 2020 fue detenido por autoridades estadunidenses, a petición de México. De manera adicional, el priísta enfrenta acusaciones por peculado electoral relacionado con el presunto desvío de alrededor de 70 millones de pesos que habrían sido retenidos ilegalmente de los salarios de trabajadores estatales y entregados a los candidatos del PRI para las elecciones de 2015.

La extradición de Duarte Jáquez y la inminencia de que enfrente a la justicia es un paso positivo en contra de la impunidad, pero al mismo tiempo recuerda los casos de otros ex gobernadores que no han rendido cuentas por los hechos que podrían ser constitutivos de delitos cometidos durante sus administraciones. Cabe señalar lo referente al perredista Silvano Aureoles, quien el 30 de septiembre pasado concluyó su gestión en Michoacán, heredando a su sucesor arcas vacías, adeudos multimillonarios en salarios y prestaciones del magisterio, el Congreso del estado, el Supremo Tribunal, la Fiscalía General, el Tribunal de Justicia Administrativa y el Instituto Electoral, entre otros organismos; así como sospechas de corrupción en actos como la firma de contratos de arrendamiento y mantenimiento para instalaciones que no existían, o pagos por transporte aéreo a una empresa de la que, se ha denunciado, él mismo era propietario. Tampoco puede pasarse por alto al ex gobernador más reciente de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien tiene abiertas carpetas de investigación por delitos diversos, tanto en la Fiscalía General de la República (FGR) como en el organismo análogo de esa entidad, y quien a la fecha no ha esclarecido lo que apunta a ser un caso de protección e incluso encubrimiento a sus correligionarios panistas involucrados en el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de este diario en Chihuahua, perpetrado el 23 de marzo de 2017.