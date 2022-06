En tanto, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, sostuvo que el país está en calma. No hemos tenido reporte de ningún conflicto con el crimen organizado. Al día de hoy no hay salvo incidentes menores; no hay mayor problema. Empezará ya la distribución de toda la papelería .

A su vez, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay ningún indicio de violencia, por lo que convocó a los ciudadanos de estas entidades a salir a votar. Llamamos a la gente a que participe. La información que tenemos es que se puede votar en todos los pueblos donde se van a instalar las casillas; no hay hasta ahora ningún reporte de que no se vaya a instalar una casilla. No hay ningún indicio de violencia .