Periódico La Jornada

Viernes 3 de junio de 2022, p. 18

La Profeco analizó 20 marcas de leche y encontró algunas irregularidades. Sobresale el caso de la marca Los 19 Hermanos, que no es leche, sino una mezcla de leche con grasa vegetal, y el contenido es menor al indicado en la etiqueta. El estudio también encontró que dos productos de la marca Lala no cumplen con la norma por el proceso no regulado de eliminación de lactosa. Los resultados del estudio se encuentran en la Revista del Consumidor de junio. Más información en: https://bit.ly/3te5hZ8.