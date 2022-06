E

n la mayor denominación protestante estadunidense estalló el escándalo. Tras varias denuncias de víctimas que se hicieron públicas en distintos medios, el comité ejecutivo de la Convención Bautista del Sur no tuvo escapatoria y debió aceptar una investigación independiente, la cual documentó abusos sexuales de casi 400 pastores y líderes.

Es necesario, me parece, proporcionar algunos datos acerca de los bautistas y la Convención Bautista del Sur (CBS). Los bautistas emergieron en el siglo XVII del puritanismo inglés, movimiento contrario a la Iglesia anglicana. Los puritanos consideraban que el anglicanismo no fomentaba una fe cristiana dinámica y se había plegado a los intereses de la corona británica antes que a cumplir con los principios del Evangelio. Roger Williams formó parte de los puritanos que migraron al nuevo mundo. Williams (1603-83) estudió en la Universidad de Cambridge, semillero del puritanismo. Llegó a Salem, Ma­ssachusetts, en 1631 y se hizo cargo de una congregación puritana. Roger se unió al movimiento que criticaba el predominio jerárquico en el puritanismo, además que urgió a una separación de la Iglesia de Inglaterra. Expulsado de la colonia puritana, Williams compró tierras en parte de lo que vendría a ser Rhode Island, donde se dio a la tarea de formar comunidades libres de coerción y persecución religiosa, bajo el lema Dios no requiere uniformidad de religión . Convencido de los principios bautistas, Williams fundó en 1638, en Providence, Rhode Island, la primera Iglesia bautista de lo que ahora es Estados Unidos (datos en Dictionary of Christianity in America, InterVarsity Press, 1990; y Encyclopedia of Evangelicalism, Westminster John Knox Press, 2002).

Desde sus orígenes los bautistas se caracterizan por afirmar creencias protestantes clásicas, además practican el bautismo de creyentes conscientes de que así se unen voluntariamente a una iglesia local, defienden la separación iglesias-Estado, practican el gobierno congregacional y no reconocen autoridad de entes externos, aunque tienen lazos de fraternidad con otras iglesias locales que comparten principios que consideran esenciales de la fe cristiana. Cada congregación elige a su pastor.

La CBS nació cuando los bautistas sureños no aceptaron que organizaciones de la que formaban parte negaran el acceso al liderazgo y posibilidad de ser misioneros a quienes tuvieran esclavos. Decidieron separarse en 1845 y gestaron el nuevo organismo que los aglutinaba fraternalmente para realizar proyectos comunes. Como quedó asentado al principio, la CBS es la mayor denominación protestante de Estados Unidos, con una membresía de unos 15 millones de personas y cerca de 48 mil iglesias locales. La tendencia predominante en la CBS es conservadora y partidaria del tradicionalismo en asuntos éticos.