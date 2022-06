P

rimero fue una superficial conclusión sobre la concurrida elección de 2018, aunque reforzada por algunas encuestas. Con el paso de las semanas y los meses tales visiones se fueron adhiriendo al horizonte publicado hasta solidificarse debido a continuas repeticiones. El triunfo de López Obrador se debió, según esta versión, al hastío de los mexicanos del sistema establecido imperante. El rechazo a las mentiras, corrupción e ineficacia de la dupla PAN y PRI se convirtió en un fenómeno indetenible que aupó a Morena al poder central. AMLO, sostienen, supo leer este reclamo ciudadano y lo hizo suyo. Hasta ahí llega el análisis de los que, ahora, se presentan como los adalides opositores del modelo que se ha introducido muy a pesar de sus críticas. No hay otras razones, la propuesta de los morenos sólo llega a predicar el combate a la extendida deshonestidad del régimen anterior.

Si esa fuera una visión, certera y abarcante, no podría explicarse el sólido apoyo popular al gobierno de López Obrador. Sería, cuando mucho, un rasgo y efecto de su simpatía, de su carisma. Un asunto de imagen, de simple popularidad. Un curioso atractivo que se irá desvaneciendo conforme la gente se da cuenta del fracaso real de su gobierno. Algo que se refleja, aconsejan relacionar, con las encuestas que dibujan el escaso aprecio de los mexicanos por la mayoría de los renglones que forman el quehacer público fundamental: la economía y la seguridad pública principalmente. Lo demás apenas recibe fríos apoyos.

Pero la opinocracia no deja de sorprenderse por el continuado soporte ciudadano a la conducción presidencial del gobierno. Y, desde su corta vista, la anterior sería una apreciación adecuada. Y de ahí no pasan a siquiera sospechar que puede haber otro conjunto de motivaciones que sirven de apoyo al sentimiento y a las decisiones de tan masivo soporte. Se tiene entonces que empezar a reconstruir lo que ha ido dejándose de lado. Un consentido olvido que exige su reposición. Para empezar, no se revisa la casi identidad prevaleciente entre las aspiraciones del pueblo y las motivaciones y fundamentos de las decisiones de gobierno. Todas las acciones que se empujan desde Palacio Nacional tienen, como eje motivacional, las necesidades de los de abajo. Trátese de cada uno de los programas gubernamentales como de las variadas conductas y dichos presidenciales. Con regularidad manifiesta, que se han convertido en normas de trabajo establecidas. Éstas transparentan la hermandad entre mandante y mandatario. La manera en que viaja, cómo se viste o como emplea el lenguaje, siempre se apunta al sujeto colectivo como referente nodal.