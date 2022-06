Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 9

El presidente Andrés Manuel López Obrador censuró que el Congreso de Estados Unidos no haya aprobado los 4 mil millones de dólares comprometidos desde la administración de Donald Trump para el apoyo al desarrollo de Centroamérica, como una medida para evitar la migración irregular.

También se dijo en desacuerdo en la posición estadunidense de sólo enfocar los apoyos con la instalación de empresas en aquella región y con la entrega de recursos de la Casa Blanca a organizaciones civiles que sólo se queda en las estructuras de éstas y no llega a la gente, e incluso esos recursos se otorgan con fines políticos lo que el mandatario consideró, una vez más, injerencista .