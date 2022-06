Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 4

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, admitió que este organismo recibió el 12 de mayo la denuncia de Morena relacionada con los audios del dirigente del PRI, Alejandro Moreno, en los que se revelarían presuntos delitos electorales, acorde con la queja partidista.

Sin embargo, el tema no fructificó en la prolongada sesión del consejo general del INE, bajo el argumento de que el asunto no estaba en el orden del día, ni de manera particular en la lista de 35 procedimientos administrativos sancionadores.

El morenista Eurípides Flores pidió la palabra para criticar los procesos fiscalizadores del organismo, el cual –aseveró– no atendió las quejas en el proceso electoral 2021, pero sus funcionarios y consejeros aseguran que actúa de manera autónoma y ejerce sus facultades con toda severidad .

Le hizo notar que desde el 3 de mayo pasado han circulado en redes sociales los audios en referencia, que nosotros denunciamos en su momento, se señalaron y que este instituto simplemente no vio , por lo que ahí mismo puso dos extractos de los audios de Moreno, conocido como Alito, divulgados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

Córdova hizo una moción de procedimiento para pedir a Flores que le indicara a qué asunto correspondían los audios y, en caso contrario, que acatara el reglamento.