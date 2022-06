¿Saben qué pasó con Calica cuando nos dimos cuenta? Antes del conflicto por el trazo yo dije: Esto no puede ser . Se ordenó la detención de la obra en una primera instancia y después, tras el sobrevuelo que hizo hace un mes, dijo, recordando que fue engañado y se canceló la operación. Es una empresa estadunidense que está causando una catástrofe ecológica , que nunca vieron los ambientalistas.

–¿Pero no lo detuvieron?

–Según yo, porque pasé dos veces después, sobrevolé, y quizá porque era domingo o porque sabían cuándo iba a ir yo para allá y sobrevolaba y estaba todo parado, todo detenido. No estaban excavando y de repente hace poco, como… Bueno, voy a ir este fin de semana, ya no voy a Quintana Roo, pero hace un mes voy y entonces me informan: ‘No, pues están trabajando, no han dejado de trabajar’. ¿Cómo? Entonces me engañó, y como era un viernes, sobrevolamos y claro que estaban trabajando, o sea, extrayendo material –recordó.

–Es un manto freático, destruyeron las cavernas, en realidad hay un daño ambiental impresionante. Nueve metros, imagínense. Y tienen bandas donde sacan el material y va al barco. Es manto freático, eso están sacando del subsuelo, de las cavernas. Entonces, ya volví a hablar con ellos.