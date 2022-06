Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 3

Ante la suspensión definitiva que otorgó un juzgado en las obras del tramo 5 del Tren Maya el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que se presentarán los recursos legales correspondientes contra el amparo que calificó de un asunto politiquero promovido por seudoambientalistas e intereses privados. Confió en que se va a concluir la obra: no van a poder detenernos, no van a imponerse los intereses particulares, no van a estar por encima del interés general, de la gente , porque los que presentaron los amparos no son propietarios.

Ofreció que no se incumplirán mandamientos judiciales pero reivindicó para su gobierno la razón en esta construcción porque los que promovieron los amparos no son propietarios, sino gente supuestamente preocupada por el medio ambiente financiados por grandes empresas, sobre todo del turismo y también por gobiernos extranjeros, hay ambientalistas financiados por el gobierno de Estados Unidos . Dijo que no debe pensarse que con esta decisión ya es cosa juzgada, no. Es un proceso abierto. Y estamos seguros de que tenemos la razón y que los jueces van a actuar con rectitud .

Sobre la necesidad de que la manifestación de impacto ambiental debió entregarse antes del inicio de la obra, consideró que al respecto hay interpretaciones jurídicas distintas refiriendo que él emitió un decreto para que las empresas tuvieran tiempo para entregar toda la documentación necesaria, mismo que se impugnó.