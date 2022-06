A

unque los aspirantes ya comenzaron a hacer campaña de tiempo atrás, el Instituto Nacional Electoral hasta ahora dio la voz de ¡arranquen! al proceso para elegir al nuevo presidente de la república en 2024. Integró la comisión temporal para elaborar el presupuesto que comprenderá la eventual realización de una consulta popular el año próximo (¿cuál?), las elecciones locales de Coahuila y del estado de México, y abarcará los trabajos (y gastos) iniciales para la elección federal de 2024, en la que se elegirá al presidente y serán renovados el Senado y la Cámara de Diputados. La comisión temporal de presupuesto 2023 está integrada por los consejeros Claudia Zavala (presidenta), Norma de la Cruz, Carla Humphrey, Jaime Rivera y el infaltable Ciro Murayama. El proyecto que formule tendrá que pasar por la aprobación del Consejo General. Obviamente, será fastuoso. Sólo que en el camino puede tropezar con la reforma electoral en ciernes, que busca bajar el gasto a niveles normales.

Me equivoqué