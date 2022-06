Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 1º de junio de 2022, p. 26

El proceso electoral en seis entidades se desarrolla sin incidentes mayores , aseveró el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López.

Entrevistado en Palacio Nacional, tras acudir a una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el encargado de la política interna aseguró que no hay riesgo de que el crimen organizado intervenga en las elecciones que se realizarán este domingo.

No lo vemos, y no hemos (tenido) ningún reporte en ese sentido de los órganos electorales . Hizo énfasis en que no hay focos rojos, ni siquiera en las regiones donde se presume la presencia de bandas delincuenciales.

Por el contrario, dijo, hay tranquilidad en los estados donde se llevan a cabo campañas para la renovación de cargos públicos, entre ellos las gubernaturas.