En una transmisión por Facebook desde la casa de campaña de Morena, acompañada de Nora Ruvalcaba, la ex panista y senadora con licencia del PT manifestó que se suma con Nora para juntas hacer un gobierno de coalición .

Argumentó que los resultados de las encuestas nos dan números muy cerrados. No quiero que por no decidirme se roben la elección .

Quiero decir a todas las personas que confiaron en ella que esos anhelos no se verán interrumpidos; al contrario, una vez que obtengamos el triunfo vamos a salir a la calle, vamos a censar las necesidades y se incluirán en nuestro plan de gobierno todos los proyectos de Martha Márquez , prometió.

En noviembre de 2021, la entonces panista renunció al blanquiazul tras 18 años de militancia, aduciendo que la dirigencia no ha hecho nada para evitar la corrupción que emana de gobiernos de Acción Nacional. Se perdió la esencia, no se defiende a la familia, no hay posturas claras en temas que les urgen a los mexicanos .